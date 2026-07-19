В Башкирии начались массовые проверки водителей

В Башкирии проходят массовые проверки водителей, сообщает ГИБДД по РБ.

Мероприятия направлены на профилактику аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Сегодня утром экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Башкортостан осуществляет проверку водителей на участках автодорог:

- 1317 и 1467 км автодороги М5;

- 103 км автодороги Уфа - Янаул;

- 135 и 198 км автодороги Уфа - Оренбург;

- 6 и 101 км подъезд к М12 автодороги Р-240.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ отстранили от управления 50 нетрезвых водителей.