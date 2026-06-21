В Башкирии сотрудники ГАИ отстранили от управления 50 нетрезвых водителей

По данным ГАИ РБ, инспекторы ДПС отстранили от управления 50 нетрезвых водителей, двое из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, им теперь грозит уголовная ответственность.

Также было выявлено 29 фактов нарушения правил перевозки детей, 29 случаев выезда на полосу встречного движения и 7 фактов управления транспортом будучи лишённым прав.

Ранее в Башкирии прокуратура занялась инцидентом с грузовиком и поездом.