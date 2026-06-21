В Башкирии прокуратура занялась инцидентом с грузовиком и поездом

По предварительным данным надзорного ведомства, днем 20 июня на железнодорожном переезде, расположенном на ул. Салтыкова-Щедрина в Стерлитамаке, произошло столкновение локомотива поезда с грузовиком «КамАЗ» с прицепом. В инциденте никто не пострадал.

На место столкновения выезжал помощник Стерлитамакского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что у грузовика заглох двигатель как раз в тот момент, когда приближался состав.