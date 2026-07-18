В Уфе отремонтировали межквартальный проезд

В рамках городской программы «Дорога к дому» отремонтировали межквартальный проезд, ведущий к многоквартирным домам №46/3, 46/2, 46/1 и 46 по улице Юрия Гагарина, сообщает администрация города.
Общая площадь обновленного асфальтового покрытия составила более 1000 квадратных метров. Данный участок также является транзитным маршрутом для жителей домов, расположенных вдоль набережной реки Уфы.
Ранее сообщалось, что устранению ям на дорогах Уфы помогают цифровые сервисы.
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