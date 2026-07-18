В Башкирии капитально отремонтируют дорогу Новобелокатай – Перевоз

«На участке сразу за селом Старобелокатай вовсю шумит техника АО „Башкиравтодор“. Они уже готовят полотно под укладку. Задача на этот сезон — закатать в асфальт 2,5 километра дороги», - отметила Мулланурова.

Глава района призвала водителей быть терпеливыми, снижать скорость на ремонтируемом участке дороги и с пониманием относиться к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Караидельском районе Башкирии начался ремонт дороги.