В Караидельском районе Башкирии начался ремонт дороги

Ремонт этой дороги стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

На дорожном участке вблизи села Артакуль протяженностью 5,6 километра подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и приступил к укладке покрытия. После этого дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро — входит в опорную сеть. Она обеспечивает транспортную связь жителям Караидельского и Аскинского районов республики, в которых проживают почти 40 тысяч человек. Кроме этого, это направление связывает Башкортостан и Пермский край. Все работы на данном участке дороги планируется завершить до конца 2026 года», — добавила глава минтранса РБ Любовь Минакова.

Напомним, в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать около 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью 1900 погонных метров.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии отремонтировали участок трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск.