Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
06:48 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Караидельском районе Башкирии начался ремонт дороги

В Караидельском районе Башкирии начался ремонт на участке дороги Явгильдино − Щучье Озеро, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Фото: пресс-служба | минтранс Башкирии
Галина Бахшиева

Ремонт этой дороги стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

На дорожном участке вблизи села Артакуль протяженностью 5,6 километра подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя и приступил к укладке покрытия. После этого дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро — входит в опорную сеть. Она обеспечивает транспортную связь жителям Караидельского и Аскинского районов республики, в которых проживают почти 40 тысяч человек. Кроме этого, это направление связывает Башкортостан и Пермский край. Все работы на данном участке дороги планируется завершить до конца 2026 года», — добавила глава минтранса РБ Любовь Минакова.

Напомним, в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать около 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью 1900 погонных метров.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии отремонтировали участок трассы Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru