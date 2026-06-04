В Башкирии отремонтировали трассу Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск

«В ходе рабочей поездки совместно с вице-премьером правительства Рустемом Газизовым осмотрели дорогу Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Ишимбайском районе. Здесь после капитального ремонта введён в эксплуатацию участок дороги протяжённостью 8 км. Работы проводились в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“», — рассказала Любовь Минакова.

Раньше здесь было гравийное покрытие, и долгие годы местные жители сталкивались с трудностями при проезде. Сейчас этот дорожный участок соответствует всем требованиям безопасности.

Ремонтные работы на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск будут продолжены. В ближайших планах — капитальный ремонт участка протяжённостью 15,5 км. В дальнейшем эта дорога будет служить альтернативой маршруту Уфа — Инзер — Белорецк. По ней можно добраться до живописных мест и туристических объектов в Ишимбайском, Бурзянском, Белорецком и Абзелиловском районах. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние, отметили в минтрансе Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии отремонтировали участок трассы Уфа – Бирск – Янаул.