В Башкирии отремонтировали участок трассы Уфа – Бирск – Янаул

В Мишкинском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновили 4 км трассы Уфа – Бирск – Янаул. Работы велись между деревнями Сосновка и Октябрь. Подрядная организация уже почти завершила работы, осталось только укрепить обочины и нанести разметку.

Как отметила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова, эта дорога одна из самых важных транспортных артерий республики. Она входит в опорную дорожную сеть России, так как обеспечивает транспортную связь для жителей отдаленных северо-западных районов республики с Уфой. Трафик на этой дороге достигает 24 тысяч машин в сутки.

Всего в 2026 году в планах отремонтировать 28 км дороги Уфа – Бирск – Янаул. Обновят покрытие на восьми участках трассы в Бирском, Бураевском, Калтасинском, Мишкинском, Янаульском районах.

Ранее Глава Башкирии показал результат ремонта трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. На данный момент сдан восьмикилометровый участок в Ишимбайском районе.