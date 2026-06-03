Радий Хабиров показал результат ремонта на трассе в сторону Белорецка

«Я сам несколько раз ездил по этой дороге, чтобы оценить её перспективы. Она проходит через Ишимбайский, Бурзянский, Белорецкий, Абзелиловский районы. Места здесь потрясающие, поэтому с точки зрения развития туризма потенциал огромный», — сказал руководитель республики.