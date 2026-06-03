Радий Хабиров показал результат ремонта на трассе в сторону Белорецка

В Башкирии продолжается поэтапный капитальный ремонт трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. На ней вместо гравийного покрытия рабочие укладывают асфальт. На данный момент сдан восьмикилометровый участок в Ишимбайском районе. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.
«Я сам несколько раз ездил по этой дороге, чтобы оценить её перспективы. Она проходит через Ишимбайский, Бурзянский, Белорецкий, Абзелиловский районы. Места здесь потрясающие, поэтому с точки зрения развития туризма потенциал огромный», — сказал руководитель республики.
Радий Хабиров сообщил, что работы на трассе ещё много. По его словам, очереди ждут более 15 км. Капремонт ведётся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Непростые времена — не повод останавливаться», — отметил Глава Башкирии.
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