Жителям Башкирии объяснили правила возврата квартир после обмана мошенников

Верховный суд разъяснил жителям Башкирии правила возврата квартир после обмана мошенниками.
Сделку можно отменить, только если покупатель знал о том, что продавца обманывают. Как указано в обзоре суда, суды должны смотреть, вел ли себя покупатель честно и мог ли он понять, что продавец действует под влиянием заблуждения.
Если договор уже выполнен (квартира передана, деньги отданы), применяется двусторонняя реституция: каждая сторона обязана вернуть полученное обратно. При этом, если продавец-истец откажется проходить психиатрическую экспертизу, суд может отказать ему в возврате квартиры.
Верховный суд отдельно уточнил, что ошибочные мотивы, по которым продавец пошел на сделку, сами по себе не позволяют ее отменить по статье 178 Гражданского кодекса РФ.
Также суды обязаны проверять, действовала ли вторая сторона добросовестно, и предоставлять судебную защиту обеим сторонам на равных условиях.
Ранее молодой уфимец едва не «подарил» мошенникам 10 млн от продажи квартиры, сообщал «Башинформ».
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