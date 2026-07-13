Журналист «Башинформа» стала победителем конкурса «Единой России»

Специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Гульфия Акулова признана лучшей в номинации за освещение секции «Искусство и политика» в рамках республиканского конкурса «Единая Россия глазами журналистов». Сессия проходила на форуме «Территория женского счастья» в Уфе 28 мая.

Первое место в конкурсе присуждено за оперативность и анализ всей сессии. В своем материале журналист подробно рассказала о том, как политики, деятели культуры и эксперты обсуждали влияние творческих проектов на социальную политику государства.

Награды победителям и призерам вручал российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Эрнест Мацкявичус.

Телеведущий поблагодарил региональных журналистов за почти бескорыстный труд, признав несправедливость низких зарплат в профессии. По его словам, сегодня каждый журналист становится защитником Отечества.

«Информационная война — это не фигура речи, сегодня медиапространство превратилось в поле боя. Нам надо обороняться», - заявил Эрнест Мацкявичюс и призвал журналистов сплотиться.

По его словам, современная журналистика сравнима с работой военкоров времен Великой Отечественной войны, когда перо приравнивалось к штыку. Также он подчеркнул, что искусственный интеллект никогда не заменит человеческое сердце, а умение грамотно писать всегда будет востребованным навыком.

Первый заместитель руководителя ЦИК Партии «Единая Россия», депутат Госдумы Наталья Орлова также выразила огромную благодарность участникам освещения стратегической сессии, подчеркнув исключительную важность их труда. По словам депутата, именно журналисты помогают доносить правду до людей.

«Вы разговариваете с людьми, говорите им правду и где-то даже даете обратную связь нам, когда мы не всегда понимаем, что вообще происходит», — отметила она.