Владимир Путин отметил жителей Башкирии высокими наградами

Ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей удостоены Николай и Елена Матвеевы.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достижения в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу получили декан факультета Уфимского университета науки и технологий Гульфира Абдуллина и заведующий кафедрой физико-технического института УУНиТ Рим Валиуллин.
Почетное звание заслуженного артиста РФ присвоено артистке Академического русского драматического театра республики Ирине Агашковой-Кореневой, а заслуженными работниками культуры РФ стали преподаватель Уфимского училища искусств Найля Юсупова и художественный руководитель Русдрамтеатра Елена Кондояниди.
Ранее награды получили 32 лучших медика Башкирии.
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