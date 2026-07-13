В Уфе частично ограничили движение на улицах Кирова и Летчиков

По данным мэрии города, ограничения ввели по двум полосам на ул. Кирова (на участке между домами №39 и №41) с 13 по 25 июля.
Поэтапно по ¼ проезжей части на ул. Летчиков с обеих сторон (от дома №2д до дома №3 и по ½ проезжей части рядом с домом №1/8) - с 13 июля по 30 сентября.
Меры приняты из-за строительства и ремонта инженерных сетей.
Ранее в Уфе ограничили движение на участке улицы Сагита Агиша.
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