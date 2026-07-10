В Уфе ограничили движение на участке улицы Сагита Агиша

В Уфе с 10 июля по 30 сентября ограничили движение на участке улицы Сагита Агиша – между зданиями №1 и №3/1.

По данным мэрии города, меры приняты из-за выполнения планового ремонта и подготовки к зимнему сезону снегоплавильного пункта на ул. Сагита Агиша.

Ранее Башинформ сообщал о том, что на нескольких улицах Уфы вводят ограничения движения.