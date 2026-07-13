Меркурий с 13 июля стал утренней звездой

Сегодня утром Меркурий вступил в нижнее соединение с Солнцем, то есть оказался на прямой линии между Землёй и Солнцем. Это означает, что на смену вечерней видимости приходит утренняя.
Как поясняют астрономы, Меркурий, как и Венера, бывает виден либо вечером после захода Солнца, либо утром перед его восходом. В первые дни его не разглядеть из-за слишком близкого расположения к Солнцу, а в конце июля он будет виден лучше. Но заметить Меркурий сейчас, когда так светло, не очень просто, к тому же он «переместился» слишком близко к горизонту, и нужен открытый вид на северо-восток, где в разгар лета всходит солнце.
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