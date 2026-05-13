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02:24 (UTC+5), 13 Мая 2026

Меркурий станет вечерней звездой после 14 мая

В этот день в 19.24 он вступает в верхнее соединение с Солнцем. Это знаменует собой окончание утренней видимости Меркурия и начало вечерней видимости.

Меркурий на вечернем небе 30 мая в 22:30
Фото: уфимский городской планетарий | сайт
Ксения Калинина

Меркурий, как и Венера, бывает виден либо вечером после захода Солнца, либо утром перед его восходом. И хотя после 14 мая у Меркурия начинается вечерняя видимость, но, из-за близкого расположения к Солнцу на небосводе, он не будет виден в течение нескольких дней. В конце мая он будет виден после захода Солнца на фоне вечерней зари у самого горизонта на северо-западе в созвездии Тельца.

Как пояснили в Уфимском городском планетарии, вечерняя видимость Меркурия продлится до его нижнего соединения с Солнцем, которое произойдет 13 июля, после чего у него начнется утренняя видимость.

Меркурий — самая быстрая планета Солнечной системы —  один оборот вокруг Солнца он совершает за 88 земных суток. В результате его положение относительно Земли и Солнца очень быстро изменяется и за четыре месяца он успевает стать и вечерней, и утренней звездой.

Ранее спасатели Башкирии завершили дежурство на популярных маршрутах сплавов.

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