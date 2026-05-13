Меркурий станет вечерней звездой после 14 мая

Меркурий, как и Венера, бывает виден либо вечером после захода Солнца, либо утром перед его восходом. И хотя после 14 мая у Меркурия начинается вечерняя видимость, но, из-за близкого расположения к Солнцу на небосводе, он не будет виден в течение нескольких дней. В конце мая он будет виден после захода Солнца на фоне вечерней зари у самого горизонта на северо-западе в созвездии Тельца.
Как пояснили в Уфимском городском планетарии, вечерняя видимость Меркурия продлится до его нижнего соединения с Солнцем, которое произойдет 13 июля, после чего у него начнется утренняя видимость.
Меркурий — самая быстрая планета Солнечной системы — один оборот вокруг Солнца он совершает за 88 земных суток. В результате его положение относительно Земли и Солнца очень быстро изменяется и за четыре месяца он успевает стать и вечерней, и утренней звездой.
Ранее спасатели Башкирии завершили дежурство на популярных маршрутах сплавов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.