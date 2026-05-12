Спасатели Башкирии завершили дежурство на популярных маршрутах сплавов

Спасатели Башкирии завершили дежурство на популярных водных туристических маршрутах республики в связи со снижением уровня рек и сокращением количества туристов, сообщает госкомитет РБ по ЧС.

С 10 апреля временные спасательные посты каждую неделю выставлялись на наиболее посещаемых и сложных участках: «Айгирских порогах» на реке Малый Инзер, шивере «Сарышта» на реке Большой Инзер и пороге «Яман-Таш» на реке Сакмара. Дежурства проводились в выходные и праздничные дни в период активного весеннего половодья.

За прошедшие выходные через эти маршруты прошел 71 человек на 28 судах. Всего за время работы временных спасательных постов через них прошли 845 человек на 314 судах. За весь период спасателями была оказана помощь 17 туристам.

С падением уровня воды на горных реках сезон экстремальных весенних сплавов в республике завершён. Однако впереди летний туристический сезон, и любители водного отдыха продолжат выходить на другие реки Башкирии. Несмотря на отсутствие сложных порогов, спокойная вода также требует соблюдения мер безопасности: использования спасательных жилетов, отказа от алкоголя на воде, контроля погодных условий и внимательного отношения к выбору маршрута.