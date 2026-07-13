МЧС Башкирии предупредило граждан о грозах и ливнях

По данным чрезвычайного ведомства, в ближайшие сутки местами по республике прогнозируются грозы, локально ливни, днем град, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с; при грозах шквалистое усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +23, +28°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе в «цветущем» и пахнущем озере в парке Якутова поселились черепахи.