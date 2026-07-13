Глава Башкирии поручил минтруда усилить контроль за домами престарелых

Глава республики Радий Хабиров поручил министру семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольге Кабановой усилить контроль за деятельностью домов престарелых и других стационарных социальных учреждений.

Руководитель региона вспомнил о трагедии 2020 года в Абзелиловском районе, где в пожаре в доме престарелых погибли 10 человек. Руководителю ведомства рекомендовано лично посещать объекты, не ограничиваясь формальными проверочными мероприятиями.

«Контрольные функции должны быть усилены, и нужно увеличить количество таких визитов. Находите время и не в рамках проверок. Заходите сами, смотрите, что там творится», — подчеркнул Глава, обращаясь к главе ведомства.

Ранее сообщалось, что в двух районах Башкирии откроют пансионаты для пожилых.