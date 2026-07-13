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08:17 (UTC+5), 13 Июля 2026

В двух районах Башкирии откроют пансионаты для пожилых

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Гульфия Акулова

В Кушнаренковском и Кугарчинском районах республики в рамках государственно-частного партнерства откроются пансионаты для пожилых на 127 мест, сообщила на оперативном совещании правительства министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова.

В сентябре откроется шестой пансионат на 70 мест в Кушнаренковском районе, также в работе -  проект на 55 мест в Кугарчинском районе, отметила глава ведомства.

В республике в настоящее время функционируют 5 частных пансионатов, открытых в рамках концессионных соглашений. Также услуги пожилым и инвалидам оказывают 15 домов социального обслуживания психоневрологического типа, 4 дома социального обслуживания общего типа, республиканский геронтологический центр «Именлек», республиканский комплексный центр социальной адаптации «Переправа».

Социальную помощь в Башкирии получают более 53 тысяч человек. Из них 29,7 тыс. нуждающимся помощь оказывается на дому,  9,5 тыс. человек проживают в домах-интернатах, психоневрологических интернатах и центрах для детей-сирот. Полустационарную форму обслуживания получают 14,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Башкирии стартует выдача соцсертификатов пожилым на 3200 рублей. 

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