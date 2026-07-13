Глава Башкирии похвалил Куюргазинский район за идеи по продвижению туризма

— В Куюргазе мы вроде особо не видим таких ярких, как в Бирске, событий. Но интересно, что у них есть карта 14 сельских поселений. В каждом сельском поселении у них есть своё туристическое событие, которое объединяет, - поделился Радий Хабиров.
Глава республики показал участникам совещания брошюру и поручил министру предпринимательства и туризма РБ Светлане Верещагиной изучить опыт района и поговорить с главами муниципалитетов.
— Вот фестиваль «Радуга ремёсел», «Шёпот предков», «Читающая Куюргаза», «В гостях у самовара», «Родники родной земли», «3 спаса — 3 запаса» «Тамле-фест», «Кукушкин чай», «Рыбный край», «Кинйэ йыйыны», всё, что угодно, для каждого можно что-то найти. Молодцы куюргазинцы, надо брать пример. Мы говорили, что в каждом муниципалитете должно быть своё событие, а они пошли дальше - у них в каждом сельском поселении есть. Я прошу изучить этот опыт и тиражировать. Всё в мелочах состоит, но эти мелочи потом привлекают людей, - подчеркнул руководитель региона.
Глава республики также отметил, что по итогам 2025 года туристический поток в Башкортостан вырос почти на 9 процентов и достиг 2,5 млн человек.
Ранее мы публиковали материал по итогам первого фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь» «Как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии».
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