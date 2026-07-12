Горнозаводская Башкирия - это новая ипостась исторической памяти

Сегодня в Башкирии стартовал первый день фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь». Событие открыло новый этап в развитии туристического кластера Башкортостана и сохранении исторической памяти. Своим мнением о значении фестиваля и проектов по возрождению промнаследия региона поделился кандидат исторических наук, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ Рамиль Рахимов.

«Это очень серьёзное мероприятие, которое открывает новый этап в развитии нашего туристического кластера в республике и вообще нашего представления о сохранении исторической памяти, — отметил Рахимов. — Мы всегда говорили об истории — это древняя история Шульган-Таш, это Музей кочевых цивилизаций, это тема наших древних предков. Мы говорим о сохранении исторической памяти и про музеи, посвящённые защитникам нашего Отечества от эпохи наполеоновских войн до Великой Отечественной войны и, конечно же, СВО. А сейчас мы стали говорить ещё и о том, что есть новое промышленное направление».

Историк подчеркнул ключевую роль Башкортостана в промышленном рывке России в XVIII веке.

«В своё время, когда Россия переживала этап модернизации в XVIII веке и очень быстро рванула вперёд, став одной из ведущих стран Европы, большую роль сыграла металлургия — чёрная и цветная. И вот в этом плане Башкирия как раз и была основным плацдармом, где это развивалось. В XVIII веке у нас сформировалась горнозаводская цивилизация», — рассказал он.

Рамиль Рахимов высоко оценил новый туристический объект — общественное пространство Верхоторского завода, открытое сегодня Главой республики.

«Сама площадка, которую делали три года, сделана с умом. Это сделано в первую очередь для детей, потому что дети должны всё понимать и знать. И это сделано с бережным сохранением элементов прошлого, — отметил он. — Восстанавливать руины заводов нет смысла. Все что мы видим итак живописно рассказывает о том, как эти заводы действовали, что они производили».

Особое внимание, по словам историка, важно уделять людям, создававшим промышленное наследие.

«Мы говорим об индустриальном вкладе, мы говорим ещё и о том, что это были люди, трудовые династии, просто труженики, которые создавали богатство страны в то время. А горнозаводская цивилизация — это целый мир, который по-своему здесь развивался, и этот мир мы сохраняем», — подчеркнул Рахимов.

Собеседник «Башинформа» отметил важность межрегионального сотрудничества в этой сфере.По его словам на фестиваль приехали гости из Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, где тоже развивалась горнозаводская цивилизация.

Говоря о планах, Рамиль Рахимов подтвердил, что следующим объектом станет Тирлянский завод: «Сегодня глава объявил, что следующим объектом, который будет восстановлен и музеефицирован, будет Тирлян — это уже Белорецкий район. Они предложили вообще связать историю многих своих заводов. Был предложен такой сногсшибательный план. Дальше уже будущее покажет, потому что фонд Потанина готов финансировать этот проект».

Рамиль Рахимов подчеркнул, что обращение к горнозаводской теме открывает новую страницу в истории региона.

«Мы видим, как у нас пошла работа теме горнозаводских цивилизаций. Это история о людях труда, это об индустриальном вкладе, это о прорыве России благодаря труду народов Башкортостана в XVIII, XIX и XX веках. Это как раз рассказ о новой ипостаси, но эта ипостась тоже историческая, — отметил историк. — Радий Хабиров правильно сказал, что мы сейчас открываем историю и по-новой читаем её. То, что мы не знали, но то, что осталось нам в наследство от предков, мы должны сохранить и показать нашим потомкам».

Он также сообщил, 12 июля, во второй день фестиваля, на площадках Верхотора и Воскресенского прошли обсуждения лучших практик индустриального туризма и популярные лекции.

Напомним, фестиваль «Медь» проходит сразу на базе двух соседствующих комплексов старинных медеплавильных заводов, расположенных на территории села Верхотор (Ишимбайский район) и села Воскресенское (Мелеузовский район). Событие проходит впервые. Оно инициировано Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Справка

В Ишимбайском районе знаковым событием года стало завершение масштабного проекта благоустройства «Верхотор — театр времён» в рамках победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Историческое село Верхотор обрело современный облик и стало новой точкой притяжения на туристической карте геопарка«Торатау». Реализация проекта позволила селу закрепить уникальную идентичность, создав от Церкви Казанской Богородицы до пруда цельный пеший маршрут с разнообразными рекреационными зонами. Заводская площадь оборудована качелями, визит-центром и сценой. Событийная площадка получила сцену-перголу и амфитеатр на склоне. Для жителей всех возрастов создали современные игровую и спортивную зоны, включая площадку для скейтов, благоустроили пляжную зону с пирсом, возвели кафе и сеть удобных пешеходных дорожек. Повсеместно установили освещение, малые архитектурные формы.

Финансирование за 2024–2025 годы составило 340 млн рублей, из которых значительный объём — средства федерального и регионального бюджетов.

***

Комплекс Воскресенского медеплавильного завода — наследие горнозаводской цивилизации, созданное во второй половине XVIII века.

Воскресенский завод — объект культурного наследия федерального значения. Входит в геопарк «Торатау». Благодаря победе в 2020 году проекта «Арт-центр Воскресенский завод»на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в селе появилось общественное пространство у руин завода. Проект получил федеральную субсидию в размере 63,68 млн рублей. При создании арт-центра строители сохранили исторические объекты: стены заводских корпусов, старинную церковь и Воскресенскую картинную галерею В 2022 году вокруг завода и церкви выровняли площадки, проложили дорожки, провели электричество. На объекте появились сцена и амфитеатр под открытым небом. Установили опорное видеонаблюдение, звуковое оснащение, освещение, фонари, построили современный визит-центр и торговые павильоны для размещения товаров ремесленников. Также появилась стилизованная детская площадка, уложили брусчатку на пешеходные дорожки. В 2023 на территории исторического Земляного вала и его окрестностях (за церковью) для жителей села построили новую волейбольную площадку с трибунами, футбольное поле, мангальную зону для отдыха, прогулочную зону и уличное освещение от Арт-центра до Воскресенской картинной галереи. А напротив Храма Воскресения Словущего, на берегу реки Тор построили купель для крещенских купаний.