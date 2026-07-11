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18:01 (UTC+5), 11 Июля 2026

За день спасатели Башкирии помогли десятку отдыхающих на воде

В Госкомитете по ЧС напоминают: купайтесь только в безопасных местах, не заплывайте далеко и трезво оценивайте свои силы.

Фото: пресс-служба ГК РБ по ЧС | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина
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Жаркая погода привела людей на пляжи, но отдых прошёл не у всех гладко. За субботу спасателям пришлось выручать отдыхающих на нескольких водоёмах республики.

На озере Кандрыкуль в Туймазинском районе женщина из Белебея уплыла на надувном матрасе далеко от берега и испугалась плыть обратно. В другом случае житель Октябрьского не рассчитал силы и не смог доплыть до берега. Обоих спасатели доставили на сушу.

В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище мужчина из Стерлитамака во время купания ударился головой о дно. Ему оказали первую помощь. Там же спасатели нашли заблудившегося мужчину из села Юмагузино, который ушёл с базы отдыха и потерялся. Его привезли в отряд, где он позвонил родным, и они его забрали.

В Нуримановском районе на Павловском водохранилище спасатели сняли с сапборда женщину из Уфы и эвакуировали пятерых взрослых и ребёнка, у которых сломался мотор на катере. Всех доставили на берег живыми и невредимыми.

В Госкомитете по ЧС напоминают: купайтесь только в безопасных местах, не заплывайте далеко и трезво оценивайте свои силы. При любой опасности звоните 112.

Ранее маленькая девочка утонула в реке в Башкирии.

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