За день спасатели Башкирии помогли десятку отдыхающих на воде

Жаркая погода привела людей на пляжи, но отдых прошёл не у всех гладко. За субботу спасателям пришлось выручать отдыхающих на нескольких водоёмах республики.
На озере Кандрыкуль в Туймазинском районе женщина из Белебея уплыла на надувном матрасе далеко от берега и испугалась плыть обратно. В другом случае житель Октябрьского не рассчитал силы и не смог доплыть до берега. Обоих спасатели доставили на сушу.
В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище мужчина из Стерлитамака во время купания ударился головой о дно. Ему оказали первую помощь. Там же спасатели нашли заблудившегося мужчину из села Юмагузино, который ушёл с базы отдыха и потерялся. Его привезли в отряд, где он позвонил родным, и они его забрали.
В Нуримановском районе на Павловском водохранилище спасатели сняли с сапборда женщину из Уфы и эвакуировали пятерых взрослых и ребёнка, у которых сломался мотор на катере. Всех доставили на берег живыми и невредимыми.
В Госкомитете по ЧС напоминают: купайтесь только в безопасных местах, не заплывайте далеко и трезво оценивайте свои силы. При любой опасности звоните 112.
Ранее маленькая девочка утонула в реке в Башкирии.
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