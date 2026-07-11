Роковая минута: маленькая девочка утонула в реке в Башкирии

Сегодня днём в деревне Ахмерово Ишимбайского района случилась трагедия. В реке Селеук утонула маленькая девочка.
Родители сами достали малышку из воды и пытались её откачать — делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но, к сожалению, когда приехали врачи скорой, спасти ребёнка уже не смогли.
Семья отдыхала на берегу, но это место не было предназначено для купания — там даже стояли таблички, что купаться запрещено.
МЧС Башкортостана в который раз просит родителей: пожалуйста, не оставляйте маленьких детей у воды без присмотра. Даже на минуту. Надевайте на них спасательные жилеты или нарукавники. И купайтесь только там, где есть спасатели и безопасное дно.
Ранее в Уфе спасатели вытащили тонущую девушку на Князевской переправе.
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