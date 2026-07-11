В Башкирии создадут инфраструктуру вокруг объектов горнозаводского наследия

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 11 июля, принял участие в пленарной сессии «Инвестиции в индустриальное наследие как инструмент развития территорий» на площадке фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь» в селе Верхотор Ишимбайского района.

В своём выступлении руководитель региона подчеркнул, что республика обладает высоким историко-культурным потенциалом.

«Территория, которая включает в себя Башкортостан, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, считается одной из самых индустриализированных в мире. Это само по себе уникально. И такое горнозаводское наследие необходимо рассматривать как часть целой цивилизации, оказавшей значительное влияние на развитие страны. Речь идёт о совокупности объектов, предприятий, поселений и исторических процессов. Каждый завод имел оборонительное сооружение, фактически построенное по форме крепости. В согласии и разногласиях здесь проходила наша общая история», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что развитие бывших горнозаводских территорий положительно повлияет на повышение туристической привлекательности региона.

«Их не надо восстанавливать, это не всегда требуется. Необходимо установить ограждения для обеспечения безопасности, а вокруг создавать инфраструктуру для туризма. Именно так индустриальное наследие может стать инструментом для развития муниципалитета, — сказал Радий Хабиров. — Идеальная модель формирования подобных площадок включает научное и историческое обоснование, формирование единой концепции, создание базовой инфраструктуры, а затем развитие предпринимательства. Проект окончательно состоится только тогда, когда территория заживёт событийно, когда внутри будет движение бизнеса и туристических операторов. Только тогда мы сможем сказать, что объект действительно стал успешным».