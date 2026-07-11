Глава Башкирии выковал подкову на фестивале «Медь»

Сегодня после торжественного открытия фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь» Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с почётными гостями осмотрел площадки мероприятия.

Глава региона посетил кузницу, где гости могли попробовать себя в роли кузнеца под руководством опытного мастера Фарида Гарифуллина из Бирска.

Фарид – один из немногих кузнецов «старого стиля»: все элементы своих изделий он делает «на горячую», без сварки, вручную. В таком виде весь процесс становится сложным и трудоёмким, как и в кузнечном деле в старину.

«На площадке мы построили настоящую печь. Всё как в старину: кузнечный горн, две наковальни. А ещё походные меха – очень важные приспособления, с помощью которых в старину воины и кочевники могли прямо в походных условиях развернуть кузницу, раздуть угли и сковать себе необходимые инструменты», — рассказал руководителю региона Фарид Гарифуллин.

Радий Хабиров также выковал подкову. Во время посещения визит-центра Главе республики показали уникальные археологические находки, обнаруженные на территории Башкортостана и связанные с горнозаводской промышленностью. В частности, на территории Учалинского района был найден артефакт, которым в бронзовый век люди добывали медь. Глава региона отметил, что визит-центр должен пополняться новыми экспонатами, а на территории парка «Театр времён» должно появиться и стационарное кафе.

Глава республики осмотрел также изделия, которые выпускались на Преображенском, Благовещенском, Тирлянском и других заводах республики. Многие из них являются уникальными, в частности ретро-мультиварка, выполненная в виде самовара. В них хозяйки в те времена могли готовить сразу два блюда.

Вместе с гостями фестиваля Радий Хабиров принял участие в создании масштабного арт-объекта под руководством художника по мозаике из Стерлитамака Луизы Байгузиной и арт-куратора Артура Рахметова.

Для его создания использованы кусочки старинного медного шлака – исторического отхода Верхоторского медеплавильного завода, основанного купцом Иваном Твердышевым. Это предприятие работало с 1759 по 1913 год и было одним из ключевых на юге Приуралья. Оставшиеся от масштабного литейного производства объёмы шлака до сих пор встречаются в окрестностях бывшего завода.

Радий Хабиров вложил свой кусочек старинного медного шлака в арт-объект, который останется после фестиваля на территории парка «Театр времён».

Глава региона осмотрел и локации реализованного в 2025 году на территории заводского комплекса в Верхоторе проекта благоустройства «Театр времён». В 2023 году инициатива победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получила федеральный грант в размере 65,8 млн рублей. Дополнительно республика направила на обновление заводской площадки 271 млн рублей. Там появилась универсальная спортивная площадка, детская игровая зона, скейт-площадка, установлены амфитеатр со сценой, визит-центр и кафе, организованы пешеходные маршруты и благоустроена пляжная территория. Также теперь есть смотровая площадка с видом на церковь Казанской Богородицы и спуск к воде у заводского моста.

Новый парк раскрыл потенциал самой большой пустующей площадки в поселении – территории бывшего медеплавильного завода. Территория в 2,2 га оживилась за счёт появления знаковых объектов, которые влились в каркас туристических локаций внутри геопарка «Торатау».

Справка:

Верхоторский завод – «младший брат» Воскресенского завода. Дата основания: 1759 год (по некоторым данным, первая плавка произошла 12 июля 1759 года). Основатели – купцы Иван Борисович Твердышев и его компаньон Иван Семёнович Мясников (чья дочь унаследовала заводы). Здесь выплавляли от 3 до 19 тысяч пудов меди в год. За всё время функционирования Верхоторским заводом выплавлено 1,6 млн пудов меди. В 1772 году на заводе числилось 1548 горнозаводских крестьян.

Во время восстания Емельяна Пугачёва завод на 8 месяцев перешёл под контроль повстанцев. Здесь наладили производство орудий и боеприпасов для армии бунтовщиков. Завод работал до 1913 года, когда рудники окончательно истощились.

Комплекс завода – это объект культурного наследия регионального значения. Поставлен на государственную охрану в соответствии с постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 19 июля 1976 года № 390 «О взятии на учёт памятников архитектуры, находящихся на территории Башкирской АССР».