Сангаджи Тарбаев: Башкортостан – территория трёх цивилизаций

Председатель Комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сегодня на фестивале горнозаводской цивилизации «Медь», который проходит в селах Верхотор и Воскресенское отметил потенциал Башкортостана в сфере индустрии гостеприимства и рекомендовал развивать сферу размещения — строить современные отели, гостиницы и повышать уровень сервиса.

— Каждый мой приезд в Башкортостан и встречи с Радием Фаритовичем (Хабировым — прим.ред) помогают мне лучше понимать республику. Сегодня для себя я сформулировал её как территорию трёх цивилизаций — первобытной, связанной с Шульган-Ташем, кочевой — от сарматов до современных башкир, и горнозаводской. Историческое многообразие делает Башкортостан уникальным с точки зрения туризма, — отметил Сангаджи Тарбаев на пленарной сессии фестиваля «Инвестиции в индустриальное наследие как инструмент развития территорий».

Напомним, фестиваль «Медь» продлится два дня. Он проходит сразу на базе двух соседствующих комплексов старинных медеплавильных заводов, расположенных на территории села Верхотор (Ишимбайский район) и села Воскресенское (Мелеузовский район). Событие проходит впервые. Оно инициировано Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Справка:

В Ишимбайском районе знаковым событием года стало завершение масштабного проекта благоустройства «Верхотор — театр времён» в рамках победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Историческое село Верхотор обрело современный облик и стало новой точкой притяжения на туристической карте геопарка«Торатау». Реализация проекта позволила селу закрепить уникальную идентичность, создав от Церкви Казанской Богородицы до пруда цельный пеший маршрут с разнообразными рекреационными зонами. Заводская площадь оборудована качелями, визит-центром и сценой. Событийная площадка получила сцену-перголу и амфитеатр на склоне. Для жителей всех возрастов создали современные игровую и спортивную зоны, включая площадку для скейтов, благоустроили пляжную зону с пирсом, возвели кафе и сеть удобных пешеходных дорожек. Повсеместно установили освещение, малые архитектурные формы.

Финансирование за 2024–2025 годы составило 340 млн рублей, из которых значительный объём — средства федерального и регионального бюджетов.

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Комплекс Воскресенского медеплавильного завода — наследие горнозаводской цивилизации, созданное во второй половине XVIII века.

Воскресенский завод — объект культурного наследия федерального значения. Входит в геопарк «Торатау». Благодаря победе в 2020 году проекта «Арт-центр Воскресенский завод»на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в селе появилось общественное пространство у руин завода. Проект получил федеральную субсидию в размере 63,68 млн рублей. При создании арт-центра строители сохранили исторические объекты: стены заводских корпусов, старинную церковь и Воскресенскую картинную галерею В 2022 году вокруг завода и церкви выровняли площадки, проложили дорожки, провели электричество. На объекте появились сцена и амфитеатр под открытым небом. Установили опорное видеонаблюдение, звуковое оснащение, освещение, фонари, построили современный визит-центр и торговые павильоны для размещения товаров ремесленников. Также появилась стилизованная детская площадка, уложили брусчатку на пешеходные дорожки. В 2023 на территории исторического Земляного вала и его окрестностях (за церковью) для жителей села построили новую волейбольную площадку с трибунами, футбольное поле, мангальную зону для отдыха, прогулочную зону и уличное освещение от Арт-центра до Воскресенской картинной галереи. А напротив Храма Воскресения Словущего, на берегу реки Тор построили купель для крещенских купаний.