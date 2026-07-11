Первый день фестиваля «Медь» посетили более 5 тысяч человек - Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров на фестивале горнозаводской цивилизации «Медь» подвёл итоги открытия общественного пространства в Верхоторе.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» руководитель региона отметил высокий интерес к новому туристическому объекту: в первый день его работы, несмотря на жаркую погоду, здесь собралось более 5 тысяч человек из Уфы, Стерлитамака, Оренбурга, Екатеринбурга и других городов.

«Это же такие места, чем они интересны — мы же здесь не просто благоустройство делаем. Это гораздо более глубокая история. Мы людям приоткрываем завесы истории, человек прикасается к истории. Это всегда более важно и более возбуждающе для человека, для нормального человека, — сказал Глава региона. — Здесь расположен медеплавильный завод 1750-х годов, прошло 280-270 лет. Это же самостоятельная история».

Руководитель республики подчеркнул, что пространство создавалось как мультифункциональное, чтобы людям было комфортно приезжать сюда с семьями: обустроены зоны отдыха для детей, бассейновая зона, пляж, открыто кафе. В шаговой доступности — Воскресенский завод, который также приведён в порядок.

«Я считаю, проект удался, — отметил он. — Более того, он носит глубокий характер. Мы сейчас говорим о понятии горнозаводской цивилизации. Более 20 крупных заводов обеспечивали промышленный рывок Российской империи во второй половине XVIII века. Именно в Башкортостане выплавлялась каждая пятая тонна меди».

Особое внимание Глава республики уделил просветительской миссии проекта: «Наша задача — нести знания людям, прежде всего детям. Когда человек образован, он как патриот силён, он внутренне стабилен и будет хорошим гражданином нашей страны».

Радий Хабиров также объявил о начале следующего этапа работы — благоустройстве территории бывшего Тирлянского завода в Белорецком районе.

«Мы сейчас переходим и будем приводить в порядок Тирлян. Там объект ещё красивее, интереснее», — резюмировал он.

Глава Башкортостана также отметил, что новый туристический объект уже в первый день работы вызвал большой интерес у жителей и гостей республики.

Напомним, фестиваль продлится два дня. Он проходит сразу на базе двух соседствующих комплексов старинных медеплавильных заводов, расположенных на территории села Верхотор (Ишимбайский район) и села Воскресенское (Мелеузовский район). Событие проходит впервые. Оно инициировано Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Справка:

В Ишимбайском районе знаковым событием года стало завершение масштабного проекта благоустройства «Верхотор – театр времён» в рамках победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенях федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Историческое село Верхотор обрело современный облик и стало новой точкой притяжения на туристической карте геопарка«Торатау». Реализация проекта позволила селу закрепить уникальную идентичность, создав от Церкви Казанской Богородицы до пруда цельный пеший маршрут с разнообразными рекреационными зонами. Заводская площадь оборудована качелями, визит-центром и сценой. Событийная площадка получила сцену-перголу и амфитеатр на склоне. Для жителей всех возрастов создали современные игровую и спортивную зоны, включая площадку для скейтов, благоустроили пляжную зону с пирсом, возвели кафе и сеть удобных пешеходных дорожек. Повсеместно установили освещение, малые архитектурные формы.

Финансирование за 2024-2025 годы составило 340 млн рублей, из которых значительный объём – средства федерального и регионального бюджетов.

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Комплекс Воскресенского медеплавильного завода – наследие горнозаводской цивилизации, созданное во второй половине XVIII века.

Воскресенский завод – объект культурного наследия федерального значения. Входит в геопарк «Торатау». Благодаря победе в 2020 году проекта «Арт-центр Воскресенский завод»на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в селе появилось общественное пространство у руин завода. Проект получил федеральную субсидию в размере 63,68 млн рублей. При создании арт-центра строители сохранили исторические объекты: стены заводских корпусов, старинную церковь и Воскресенскую картинную галерею В 2022 году вокруг завода и церкви выровняли площадки, проложили дорожки, провели электричество. На объекте появились сцена и амфитеатр под открытым небом. Установили опорное видеонаблюдение, звуковое оснащение, освещение, фонари, построили современный визит-центр и торговые павильоны для размещения товаров ремесленников. Также появилась стилизованная детская площадка, уложили брусчатку на пешеходные дорожки. В 2023 на территории исторического Земляного вала и его окрестностях (за церковью) для жителей села построили новую волейбольную площадку с трибунами, футбольное поле, мангальную зону для отдыха, прогулочную зону и уличное освещение от Арт-центра до Воскресенской картинной галереи. А напротив Храма Воскресения Словущего, на берегу реки Тор построили купель для крещенских купаний.