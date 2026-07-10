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07:02 (UTC+5), 10 Июля 2026

Ветеран Загит Ахтариев из Башкирии перешагнул вековой рубеж

Долгожителю из деревни Кузбаево исполнилось 100 лет!

Фото: Личный архив Загита Ахтариева | Предоставлено «Башинформу»
Ляйсан Закирова
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В Бураевском районе сегодня чествуют 100-летнего юбиляра, ветерана Великой Отечественной войны Загита Ахтариева.

Загит Рахимянович родился 10 июля 1926 года в деревне Кудашево Бураевского района. В 1943-1944 годах служил младшим сержантом на границе Китая и Кореи возле озера Хасанкул. В августе 1944 года участвовал в боях, когда штурмовали город Сейсек, затем при освобождении города Канко.

В 1947 году советские войска вышли из Кореи. До 1 апреля 1950 года служил в артиллерийском полку разведчиком. В сентябре 1950 года демобилизован и вернулся домой. За мужество в боях ветеран награжден медалями «За освобождение Кореи», «За Победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.

Все это время его ждала дома любимая – Нафиса, ставшая его верной спутницей на всю жизнь. Вместе они воспитали двух сыновей и двух дочерей.

В мирное время долгожитель трудился на благо района: работал в потребительском обществе, был председателем сельского совета, директором комбината бытового обслуживания и агрономом в колхозе.

Несмотря на свой почтенный возраст, Загит Рахимянович и сейчас остается активным и жизнерадостным человеком: занимается садом, участвует в жизни села, посещает мечеть, общается с внуками и правнуками, сообщил глава районной администрации Рушан Гараев.

Ранее жительница деревни Тюльди Калтасинского района Мария Иргибаева отметила 100-летний юбилей, писал «Башинформ».

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