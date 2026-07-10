Ветеран Загит Ахтариев из Башкирии перешагнул вековой рубеж

В Бураевском районе сегодня чествуют 100-летнего юбиляра, ветерана Великой Отечественной войны Загита Ахтариева.
Загит Рахимянович родился 10 июля 1926 года в деревне Кудашево Бураевского района. В 1943-1944 годах служил младшим сержантом на границе Китая и Кореи возле озера Хасанкул. В августе 1944 года участвовал в боях, когда штурмовали город Сейсек, затем при освобождении города Канко.
В 1947 году советские войска вышли из Кореи. До 1 апреля 1950 года служил в артиллерийском полку разведчиком. В сентябре 1950 года демобилизован и вернулся домой. За мужество в боях ветеран награжден медалями «За освобождение Кореи», «За Победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.
Все это время его ждала дома любимая – Нафиса, ставшая его верной спутницей на всю жизнь. Вместе они воспитали двух сыновей и двух дочерей.
В мирное время долгожитель трудился на благо района: работал в потребительском обществе, был председателем сельского совета, директором комбината бытового обслуживания и агрономом в колхозе.
Несмотря на свой почтенный возраст, Загит Рахимянович и сейчас остается активным и жизнерадостным человеком: занимается садом, участвует в жизни села, посещает мечеть, общается с внуками и правнуками, сообщил глава районной администрации Рушан Гараев.
Ранее жительница деревни Тюльди Калтасинского района Мария Иргибаева отметила 100-летний юбилей, писал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.