Ветеран войны Мария Иргибаева из Башкирии отметила 100-летие

Жительница деревни Тюльди Калтасинского района Мария Иргибаева отметила 100-летний юбилей. С этим знаменательным событием ветерана Великой Отечественной войны поздравил глава района Семен Цедилкин.

Трудовой путь Марии Иргибаевны начался еще с юных лет в колхозе имени Ленина, а молодые годы пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны. Вся её трудовая биография связана с животноводством — долгие годы она работала телятницей, вкладывая душу в каждое дело.

«Особого восхищения заслуживает её сердечная доброта. Мария Иргибаевна не была замужем, не родила собственных детей, но её любви и заботы хватило на то, чтобы вырастить и воспитать внучатого племянника. Она стала ему матерью, наставницей и главной опорой. И сегодня он с оружием в руках защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мы верим, что он с честью выполнит свой долг и обязательно вернётся домой, к своей бабушке, обнимет её и скажет спасибо за всё», — отметил глава Калтасинского района.

Ранее ветерану Геннадию Шарикову из Башкирии исполнилось 99 лет, сообщал Башинформ.