В России закрыли доступ к заблокированным сайтам с иностранных сим-карт

Иностранные сим-карты стали бесполезны для подключения к интернет-ресурсам, доступ к которым в России ограничен. Об этом пишут «Известия». При этом по-прежнему возможно пользоваться сервисами, которые сами ограничили свою работу в РФ — например, некоторыми нейросетями или крупнейшей стриминговой платформой.
Как пояснили изданию специалисты, пользователи иностранных симок подключались через зарубежных операторов. Такая схема весьма дорогая и особо распространённой не была — абонентов с такими «симками» насчитывалось порядка 500 тысяч.
Ранее сообщали: россияне смогут самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки в рамках борьбы с мошенничеством.
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