В России приняли новые меры борьбы с телефонными звонками мошенников

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых мерах защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.
На «Госуслугах» появится «тревожная кнопка», с ее помощью можно будет оперативно сообщить о мошеннических действиях.
Еще одна мера - граждане теперь могут самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки.
В России создается единая базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.
Одному человеку теперь нельзя иметь более 20 банковских карт. Банки получат право задерживать подозрительные платежи.
Родители смогут уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку.
Отныне запрещается расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента получения сим-карты.
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