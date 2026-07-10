В Башкирии ожирение диагностировано у 8% школьников

Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных в регионе, проблема лишнего веса среди несовершеннолетних приобретает серьезный масштаб.
Избыточный вес диагностирован у 13,2% детей школьного возраста. Ожирение выявлено у 8,2% школьников республики. Данные приводятся в разработанной минздравом межведомственной программе по борьбе с детским ожирением на 2026–2030 годы. Документ для общественного обсуждения размещен на сайте ведомства.
Согласно предлагаемой стратегии, планируется создать специальный кабинет для лечения ожирения на базе республиканской детской клинической больницы, вести реестр детей с тяжелыми формами заболевания, ежегодно повышать квалификации педиатров, эндокринологов и диетологов, внедрять подвижные игры во время перемен в школах, вовлекать школьников в двигательную активность, ограничить продажу вредной еды в школьных буфетах, проводить лекции.
Ранее сообщалось, что в Башкирии могут изменить некоторые нормы в сфере школьного питания.
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