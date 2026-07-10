Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

В республике продолжается программа поддержки людей, получивших травмы на работе. Отделение СФР по республике передало очередную партию специально оборудованных машин Lada Granta десяти жителям региона.

Многие из получателей уже не в первый раз становятся участниками программы и высоко оценивают помощь государства.

Авто выдается на 7 лет. По истечении этого срока машину заменят на новую, если медицинские показания сохраняются и противопоказаний к вождению нет.

Подать заявление на выдачу транспортного средства можно через портал Госуслуг или в клиентскую службу отделения СФР по республике. Дополнительная информация по телефону: 8–800–100–00–01.

Ранее сообщалось, что в Башкирии снизилось число погибших на производстве.