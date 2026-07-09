В Башкирии снизилось число погибших на производстве

Статистика подтверждает эффективность мер безопасности, внедряемых в регионе. По итогам 2025 года в республике зафиксировано снижение числа погибших на производстве на 13,6%, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

Количество пострадавших в тяжелых несчастных случаях сократилось почти наполовину — на 40%.

Ранее сообщалось: пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили.