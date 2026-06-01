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09:53 (UTC+5), 01 Июня 2026

Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

Каждый автомобиль оснащен с учетом индивидуальных особенностей владельца и является техническим средством реабилитации.

Фото: пресс-служба | отделение Социального фонда РФ по РБ
Альфия Аглиуллина

Отделение Социального фонда России по Башкирии передало новые автомобили Lada Granta восьми жителям региона, которые пострадали на производстве. Машины выданы в рамках программы реабилитации и полностью адаптированы под индивидуальные потребности каждого получателя.

Среди тех, кто получил ключи от новой машины, — Зуфар Ишбаев. В 28 лет, работая трактористом в лесопромышленном хозяйстве, он получил тяжелую производственную травму. Полученный автомобиль стал для него уже пятым по счёту.

«Очень доволен новым автомобилем, благодарен отделению СФР за поддержку, отмечает внимательность сотрудников», — рассказал Зуфар Ишбаев. Этим летом он планирует отправиться в путешествие, а также с внуками ездить за ягодами и на отдых.

Автомобили выдаются бесплатно и переходят в собственность получателя. Срок эксплуатации одного транспортного средства — 7 лет. После этого, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, машина заменяется на новую.

Все автомобили изготовлены специально под нужды каждого человека, проходящего реабилитацию. Программа позволяет людям, потерявшим здоровье на производстве, сохранять мобильность, самостоятельно передвигаться и вести активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что с начала года отделение СФР выдало 21 автомобиль пострадавшим на производстве.

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