Глава Башкирии рассказал о новом безопасном браузере

В своих соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом продукте башкирской IT-компании.

«Предупреждение „Соединение не защищено“ при работе в интернете встречали все. Главная проблема здесь — в уязвимости: персональные данные, номера карт и другую информацию, которую вводит пользователь, могут перехватить мошенники. Не погружаясь глубоко в технические вопросы, скажу — наши разработчики придумали, как эту проблему решить», – отметил Глава региона.

Компания «Борей Технологии» из Башкортостана представила браузер «Восток», который обеспечит безопасность при работе в интернете и на отечественных сайтах, и на зарубежных ресурсах. Он включен в Единый реестр отечественного ПО. Пока «Востока» в открытом доступе нет, но в перспективе будет открыт для всех пользователей.

«Башкортостан традиционно входит в число лидеров России по разработке отечественного софта. У нас есть научная база, техническое оснащение и, главное, профессионалы, которые умеют решать задачи государственного масштаба. Гордимся земляками, которые в непростых условиях вносят значимый вклад в цифровой суверенитет нашей страны», – написал Глава республики.

Ранее писали, что сказал Радий Хабиров о цифровой трансформации региона.