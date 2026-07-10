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07:03 (UTC+5), 10 Июля 2026

Глава Башкирии рассказал о новом безопасном браузере

Его создали республиканские разработчики.

Фото: соцсети Радия Хабирова | Мах
Элина Ахметова
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В своих соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом продукте башкирской IT-компании.

«Предупреждение „Соединение не защищено“ при работе в интернете встречали все. Главная проблема здесь — в уязвимости: персональные данные, номера карт и другую информацию, которую вводит пользователь, могут перехватить мошенники. Не погружаясь глубоко в технические вопросы, скажу — наши разработчики придумали, как эту проблему решить», – отметил Глава региона.

Компания «Борей Технологии» из Башкортостана представила браузер «Восток», который обеспечит безопасность при работе в интернете и на отечественных сайтах, и на зарубежных ресурсах. Он включен в Единый реестр отечественного ПО. Пока «Востока» в открытом доступе нет, но в перспективе будет открыт для всех пользователей.

«Башкортостан традиционно входит в число лидеров России по разработке отечественного софта. У нас есть научная база, техническое оснащение и, главное, профессионалы, которые умеют решать задачи государственного масштаба. Гордимся земляками, которые в непростых условиях вносят значимый вклад в цифровой суверенитет нашей страны», – написал Глава республики.

Ранее писали, что сказал Радий Хабиров о цифровой трансформации региона.

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