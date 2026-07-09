В санаториях Башкирии прошли реабилитацию 10 тысяч бойцов СВО и их близких

Более 9,8 тысячи участников специальной военной операции и членов их семей прошли реабилитацию в санаториях Башкирии с начала действия программы поддержки.

Как сообщила заместитель премьер-министра правительства РБ — министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская, поддержка бойцов остается безусловным приоритетом для региона.

С начала реализации программы, с 2023 года наблюдается устойчивый рост числа обращений. В 2023 году курс лечения прошли 1787 человек, в 2025 году число прошедших лечение выросло до 3825 человек. Всего за все время помощь получили уже почти 10 тысяч человек, из которых 1925 — сами участники СВО, а 7875 — члены их семей.

Для реабилитации задействованы лучшие здравницы республики, обладающие сильной лечебно-диагностической базой — «Янган-Тау», «Красноусольск», «Ассы», «Танып», «Якты-Куль» и другие.

Участник СВО или его родственник может самостоятельно выбрать учреждение и забронировать путевку через список на сайте минземимущества РБ.

В мае на форуме «Здравница» Башкирия получила награду за поддержку участников СВО, сообщал «Башинформ».