В Башкирии ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 26 м/с

Сегодня, 9 июля, днем в отдельных районах республики ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Местами шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, информирует Башгидромет.
Существует вероятность возникновения ЧС, обрывы ЛЭП и линий связи, кровель частных жилых домов, социально значимых и промышленных объектов, предупредили в республиканском МЧС.
В ночь на 8 июля в Башкирии из-за ударов молний в частных домовладениях произошли пожары, сообщал «Башинформ».
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