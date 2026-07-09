В Башкирии клещи покусали более 5,9 тысячи человек

В Башкирии по поводу присасывания клещей в больницы обратились более 5,9 тысячи человек. Треть случаев приходится на детей, сообщает Роспотребнадзор.
Стоит отметить, что сезонная активность клещей снижается. Так, за минувшие семь дней от кровососущих пострадали около 100 жителей республики. Ранее «Башинформ» писал о 5,8 тысячи выявленных случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели также ниже. Тогда было более 8,8 тысячи обратившихся.
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