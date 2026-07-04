В Башкирии клещи укусили почти 5,8 тысяч человек

Лаборатории Башкирии приняли на исследование клещей от 5792 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Как всегда, треть из них — дети. В управлении отметили, что пострадавших от клещей в этом году меньше. В прошлом году в начале июля было уже больше 8,65 тыс. пострадавших, а к концу сентября стало 10 тыс. Санврачи напомнили, что при выходе «на природу» надо наглухо закрыть одеждой руки-ноги-голову и обработать себя репеллентами. График работы пунктов здесь.