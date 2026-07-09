В трех городах Башкирии режим «черного неба» продлили до 10 июля

В городах Башкирии продлен режим неблагоприятных метеоусловий или так называемого «черного неба», сообщили в минэкологии региона.

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, режим НМУ в Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлен до 20 часов 10 июля.

Синоптики прогнозируют полное отсутствие ветра, что мешает рассеиванию выбросов. При таких погодных условиях промышленным предприятиям региона предписано сократить объемы выбросов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 26 м/с.