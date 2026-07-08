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09:59 (UTC+5), 08 Июля 2026

В Уфе за неделю отловили более 100 бродячих собак

С начала года в экстренные службы Уфы поступило 1407 обращений по бродячим собакам (в прошлом году – 1310).

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии города заместитель начальника управления гражданской защиты Уфы Артур Бубнихин, было отловлено 3080 особей, зафиксировано 149 случаев укусов бродячими собаками (из них 29 случаев укусов детей).

«С 1 по 7 июля поступило 48 обращений по бродячим собакам. Отловлено 102 особи. Случаев укуса не зафиксировано», — проинформировал он.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в уфимском саду имени Аксакова озеро превратилось в «болотце».

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