В Уфе выдали разрешение на вырубку 684 деревьев

С начала этого года в башкирской столице выдали 684 разрешения на спил аварийных деревьев. 255 насаждений вырубят силами администраций районов, 39 – «Горзеленхоза». Строительные организации, социальные учреждения и другие получили 390 разрешительных документов. Такие данные на оперативном совещании в мэрии озвучил заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.
И. о. главы администрации города Рустам Шарипов поручил проводить работы прозрачно, с информированием населения.
«С одной стороны, надо заниматься обновлением, с другой – максимально проводить разъяснительную работу. Все-таки видим, что люди задают вопросы, ругают нас. Надо проводить встречи. Работа по замене, компенсационным участкам, восстановлению тех деревьев, которые убрали, должна быть прозрачной», – сказал Рустам Шарипов.
О том, из чего складывается математика озеленения Уфы, читайте в аналитическом материале «Башинформа».
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