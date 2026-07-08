В Уфе выдали разрешение на вырубку 684 деревьев

С начала этого года в башкирской столице выдали 684 разрешения на спил аварийных деревьев. 255 насаждений вырубят силами администраций районов, 39 – «Горзеленхоза». Строительные организации, социальные учреждения и другие получили 390 разрешительных документов. Такие данные на оперативном совещании в мэрии озвучил заместитель начальника городского Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.

И. о. главы администрации города Рустам Шарипов поручил проводить работы прозрачно, с информированием населения.

«С одной стороны, надо заниматься обновлением, с другой – максимально проводить разъяснительную работу. Все-таки видим, что люди задают вопросы, ругают нас. Надо проводить встречи. Работа по замене, компенсационным участкам, восстановлению тех деревьев, которые убрали, должна быть прозрачной», – сказал Рустам Шарипов.

О том, из чего складывается математика озеленения Уфы, читайте в аналитическом материале «Башинформа».