В Уфе вокруг дома Ленина установили охранную зону

Эксперты утвердили проект зон охраны для памятника истории на улице Достоевского, 78 — здания, где в 1900 году жил Владимир Ильич Ленин. Документ опубликован на официальном портале Республики Башкортостан.

Согласно опубликованному акту экспертизы, территория вокруг объекта культурного наследия федерального значения теперь защищена законом от хаотичной застройки и современного вмешательства.

Теперь вокруг мемориального дома установлены две специальные зоны – охранная и зона регулирования застройки. Запрещено возводить новые капитальные строения и перекрывать вид на дом высотками.

В границах охранной зоны запрещается использовать современные материалы для отделки фасадов, устанавливать кондиционеры на фасадах, выходящих на улицу, строить здания с крышами, уклон которых превышает 40 градусов, размещать вывески высотой более 0,5 метра выше уровня карниза. Также под запретом – изменение рельефа и вырубка деревьев.

Напомним, дом был поставлен на государственную охрану еще в советское время.

Ранее в Уфе утвердили госохрану Памятника героям революции и гражданской войны.