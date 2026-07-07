В Уфе утвердили госохрану Памятника героям революции и гражданской войны

Как рассказали в Башкультнаследии, строительство памятника началось в сентябре 1971 года и было завершено 29 апреля 1975 года. Проект создали скульптор Л. В. Кузнецов и архитектор А. В. Семёнов. Скульптурную композицию отлили на Ленинградском заводе художественного литья «Монументскульптура» имени М. Г. Манизера. Установкой занимался трест «Уфагорремстрой». За создание памятника скульптор Л. В. Кузнецов в 1978 году получил звание лауреата Республиканской премии имени Салавата Юлаева.

В центре композиции – рабочий‑кузнец: атлетичный, в фартуке, портках и сапогах, стоит на горных уступах и замахнулся винтовкой «Мосина» над головой. Слева от него – красноармеец в шинели и будёновке со звездой, с патронташем через плечо, в руках – ручная граната и винтовка. Справа – крестьянин‑конник в башкирской одежде (чекмень, меховой головной убор, остроносые сапоги). В правой руке – сабля, левая сжата в кулак, сбоку – ножны с орнаментом. На заднем плане – пожилой боец в папахе и шинели: опирается на колени, правой рукой зажимает сердце, в левой – винтовка. Три центральные фигуры словно заслоняют его собой и устремлены вперёд.

Утверждение предмета охраны — важный этап в системе защиты культурного наследия, пояснили в ведомстве. Этот документ:

чётко определяет особенности объекта, которые обладают историко‑культурной ценностью и подлежат обязательному сохранению;

служит основой для любых работ на объекте – от реставрации до текущего содержания;

помогает контролировать изменения облика памятника и прилегающей территории;

юридически закрепляет, какие элементы монумента нельзя изменять или демонтировать.

Разработка проекта предмета охраны объекта культурного наследия осуществляется на основании историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и иных исследований.