В Уфе на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня семьи

Сегодня, 8 июля, вечером на уфимской телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан».
На медиафасаде появятся образы праздника — стилизованные композиции из традиционных символов семьи, любви и верности — обручальных колец, ромашек и сердец, зеленый луг с цветами, а также надписи: «8 июля — День семьи, любви и верности!».
Световое шоу начнется в 22.30 по местному времени и продлится до полуночи.
Напомним, День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Дата приурочена ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака.
В Башкортостане в этот день традиционно центром торжеств становится старинный купеческий город Бирск. У стен Свято-Троицкого кафедрального собора и памятника святым Петру и Февронии соберутся тысячи семей. В этом году фестиваль пройдет под знаком двух важнейших тем — Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.