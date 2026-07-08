В Уфе на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня семьи

Сегодня, 8 июля, вечером на уфимской телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан».

На медиафасаде появятся образы праздника — стилизованные композиции из традиционных символов семьи, любви и верности — обручальных колец, ромашек и сердец, зеленый луг с цветами, а также надписи: «8 июля — День семьи, любви и верности!».

Световое шоу начнется в 22.30 по местному времени и продлится до полуночи.

Напомним, День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Дата приурочена ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака.

В Башкортостане в этот день традиционно центром торжеств становится старинный купеческий город Бирск. У стен Свято-Троицкого кафедрального собора и памятника святым Петру и Февронии соберутся тысячи семей. В этом году фестиваль пройдет под знаком двух важнейших тем — Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России, сообщал «Башинформ».