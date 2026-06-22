Бирск вновь станет сердцем Дня семьи, любви и верности в Башкирии

8 июля старинный купеческий город Бирск по традиции превратится в главную праздничную площадку республики. Здесь, у стен Свято-Троицкого кафедрального собора и памятника святым Петру и Февронии, соберутся тысячи семей, чтобы вместе отметить День семьи, любви, верности и супружеского долголетия. В этом году фестиваль пройдет под знаком двух важнейших тем – Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России, поэтому атмосфера обещает быть особенно тёплой, душевной и объединяющей.

Праздник на Октябрьской площади начнётся с народных гуляний и продлится до самого вечера. Для гостей будут работать выставочные зоны, ремесленная ярмарка с уникальными изделиями мастеров, гастрономический фестиваль и множество интерактивных площадок.

Изюминкой фестиваля станет трогательная церемония бракосочетания прямо у монумента покровителям семьи – молодожёны начнут свой совместный путь под благословением Петра и Февронии. А рядом с ними пример супружеской крепости покажет «золотая» пара, которая в этот день отметит 50-летие совместной жизни. Именно они поделятся мудрыми наставлениями с новобрачными – это добрая традиция, которая трогает сердца всех гостей.

Особый интерактивный сюрприз ждёт всех в разгаре праздника: на Октябрьской площади развернётся масштабный общий хоровод, в котором смогут принять участие и профессиональные танцоры, и каждый желающий – это станет настоящим символом единства и общей радости.

Ещё одна яркая премьера – дефиле от модельеров местных и республиканских брендов, которое погрузит гостей в мир красоты и вдохновения. Историко-культурные центры Башкортостана представят площадки с национальными играми и традициями воспитания детей разных народов – так фестиваль подчеркнёт богатство культурного наследия нашей многонациональной республики. Специально к празднику организаторы подготовили народный карнавал «Мода на все времена» – погружение в атмосферу уездного города XIX века.

На главной сцене будет дан старт концертной программе с участием творческих коллективов Бирска. Вечером концерт продолжат лучшие артисты республики: заслуженные артисты Алия и Ришат Тухватуллины, а также молодая звезда Назгуль Отузова. В перерывах между выступлениями состоится торжественное награждение семей государственными наградами: звание «Мать-героиня», орден «Родительская слава», медаль ордена «Родительская доблесть», а также почётная медаль «За любовь и верность».

Фестиваль 2026 года принесет и новые смыслы. Впервые на площадке «Из Бирска с любовью» каждый желающий сможет написать тёплые слова поддержки нашим бойцам, выполняющим долг в зоне специальной военной операции.

Вход на все мероприятия свободный. Приходите всей семьей – каждый найдёт занятие по душе, а главное – почувствует тепло и единство, которые рождаются только в кругу близких.

Справка

День семьи, любви и верности учреждён в 2008 году и приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Праздник укрепляет социальный статус семьи, формирует позитивное отношение к браку и родительству. Бирск имеет статус исторического поселения и с 2019 года является постоянной столицей празднования Дня семьи, любви и верности в Республике Башкортостан. В этом году фестиваль проходит в седьмой раз.

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