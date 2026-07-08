Среда, 8 Июля 2026
|
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
10:10 (UTC+5), 08 Июля 2026

В Уфе на Кашкадане спасатели дважды вытащили бабушку с того света

Две остановки сердца и борьба за жизнь: невероятная история спасения бабушки на Кашкадане.

Фото: Юлия Петрова | пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, очевидцы в воде заметили, что 77-летняя женщина внезапно упала в воду лицом вниз и перестала двигаться — ей резко стало плохо.

Дежуривший на озере наряд поисково-спасательного отряда среагировал мгновенно. Спасатель Кирилл Саитов прямо с лодки прыгнул в воду, подхватил пострадавшую, и вместе с коллегами оперативно доставил её на берег. Женщина уже не дышала.

«Мало кто знает, но в каждой дежурной смене обязательно есть как минимум один профессиональный медик — спасатель с медицинским образованием и опытом работы на скорой помощи. Именно эти люди оказываются на месте ЧС первыми и начинают спасать жизни еще до приезда врачей. В этой смене дежурил спасатель-медик Флорид Магасумов. Он мгновенно оценил ситуацию и вместе с Кириллом Саитовым начал проводить сердечно-легочную реанимацию», — рассказали в ведомстве.

Юлия Петрова пресс-служба Управления гражданской защиты УфыЮлия Петрова пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Фото: Юлия Петрова | пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Ситуация была критической: у женщины дважды останавливалось сердце. Спасатели не сдавались ни на секунду. Сменяя друг друга, они буквально «качали» бабушку, борясь за ее жизнь вплоть до прибытия скорой помощи. И они победили! Пострадавшую передали бригаде скорой в стабильном состоянии для госпитализации.

В управлении призвали граждан купаться только на оборудованных пляжах.

«Если бы эта трагедия произошла на „диком“ берегу, у бабушки просто не было бы шанса. На Кашкадане помощь пришла мгновенно», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее в Башкирии мужчина утонул в озере Мячик.

Юлия Петрова пресс-служба Управления гражданской защиты УфыЮлия Петрова пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Фото: Юлия Петрова | пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru