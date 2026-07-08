В Уфе на Кашкадане спасатели дважды вытащили бабушку с того света

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, очевидцы в воде заметили, что 77-летняя женщина внезапно упала в воду лицом вниз и перестала двигаться — ей резко стало плохо.
Дежуривший на озере наряд поисково-спасательного отряда среагировал мгновенно. Спасатель Кирилл Саитов прямо с лодки прыгнул в воду, подхватил пострадавшую, и вместе с коллегами оперативно доставил её на берег. Женщина уже не дышала.
«Мало кто знает, но в каждой дежурной смене обязательно есть как минимум один профессиональный медик — спасатель с медицинским образованием и опытом работы на скорой помощи. Именно эти люди оказываются на месте ЧС первыми и начинают спасать жизни еще до приезда врачей. В этой смене дежурил спасатель-медик Флорид Магасумов. Он мгновенно оценил ситуацию и вместе с Кириллом Саитовым начал проводить сердечно-легочную реанимацию», — рассказали в ведомстве.
Ситуация была критической: у женщины дважды останавливалось сердце. Спасатели не сдавались ни на секунду. Сменяя друг друга, они буквально «качали» бабушку, борясь за ее жизнь вплоть до прибытия скорой помощи. И они победили! Пострадавшую передали бригаде скорой в стабильном состоянии для госпитализации.
В управлении призвали граждан купаться только на оборудованных пляжах.
«Если бы эта трагедия произошла на „диком“ берегу, у бабушки просто не было бы шанса. На Кашкадане помощь пришла мгновенно», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее в Башкирии мужчина утонул в озере Мячик.
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