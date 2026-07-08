В Уфе на Кашкадане спасатели дважды вытащили бабушку с того света

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, очевидцы в воде заметили, что 77-летняя женщина внезапно упала в воду лицом вниз и перестала двигаться — ей резко стало плохо.

Дежуривший на озере наряд поисково-спасательного отряда среагировал мгновенно. Спасатель Кирилл Саитов прямо с лодки прыгнул в воду, подхватил пострадавшую, и вместе с коллегами оперативно доставил её на берег. Женщина уже не дышала.

«Мало кто знает, но в каждой дежурной смене обязательно есть как минимум один профессиональный медик — спасатель с медицинским образованием и опытом работы на скорой помощи. Именно эти люди оказываются на месте ЧС первыми и начинают спасать жизни еще до приезда врачей. В этой смене дежурил спасатель-медик Флорид Магасумов. Он мгновенно оценил ситуацию и вместе с Кириллом Саитовым начал проводить сердечно-легочную реанимацию», — рассказали в ведомстве.