В Башкирии мужчина утонул в озере Мячик

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, при обследовании акватории озера Мячик в воде нашли тело мужчины предположительного возраста 50–60 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ведомстве отметили, что место, где произошло происшествие, не оборудовано для купания. На берегу установлены предупреждающие аншлаги «Вход воспрещён» и «Купание запрещено».

Ранее жителя Башкирии убило молнией.